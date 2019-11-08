Профессор ВШЭ не видит смысла извиняться за пост о "клоачном" русском языке

Комиссия ВШЭ по этике призвала профессора вуза филолога Гасана Гусейнова извиниться за скандальный пост о русском языке.

Как говорится в потоколе заседания комиссии ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике, опубликованном на сайте вуза, профессору рекомендовано «принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета, а также дезавуировать данные высказывания».

Нашумевший пост на странице Гасана Гусейнова в Facebook появился 29 октября. В нем выражалось критическое мнение о тех, кто предпочитает не изучать никакие языки, кроме русского. По словам профессора, в зарубежных мегаполисах можно найти газеты на разных языках, в то время как в Москве, где живут и работают многочисленные иностранцы, в киосках прессы нет ничего, «кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна».

Пост вызывал большой общественный резонанс. Позже Гусейнов пояснил, что имел в виду не литературный русский язык, а тот, что используется сейчас в публичном пространстве чаще всего.

По мнению членов комиссии, профессор должен был учитывать, «будучи опытным пользователем социальных сетей и автором блога с большим количеством подписчиков... что любые высказывания в блогах носят заведомо публичный характер и мгновенно распространяются среди широкой публики».

Отмечается, что решение о вынесении рекомендаций принимали восемь человек. Семеро высказались «за», один был «против».

Между тем сам Гусейнов в интервью изданию «Подъем» заявил, что узнал о решении комиссии из СМИ и никаких официальных документов по этому поводу не получал. «Перед кем мне извиняться, если люди не умеют читать, если они не понимают, в чём суть?» – сказал профессор, добавив, что «все объяснения по поводу этого поста дал», и отметив, что писал его «как частное лицо».