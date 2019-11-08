ПЦУ признана "вторым по чести" православным патриархом

Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II признал украинскую неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

Как пишет «Интерфакс», во время литургии в храме Архангела Михаила в Каире патриарх впервые упомянул имя главы ПЦУ Епифания как предстоятеля одной из поместных православных церквей, таким образом дав понять, что Александрийский патриархат присоединился к церквям, признающим ПЦУ.

Архиепископ Черниговский и Нежинский, а также заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий подтвердили, что патриархат признал автокефалию Православной церкви Украины.

Отмечается, что патриарх Александрийский является «второй по чести» после Константинопольского среди предстоятелей поместных православных церквей мира. По сей день он выступал в качестве одного из главных защитников канонического православия на Украине. Вскоре после признания Константинопольским патриархом украинского «раскола» Феодор II посетил Одессу, где учился и был с 1985 по 1990 год настоятелем Александрийского подворья. Он совершил в Одессе молебен, выразил солидарность с канонической церковью Украины и обещал поддержать ее на международном уровне.

ПЦУ, созданная в декабре 2018 года при содействии Константинопольского патриархата, до недавнего времени не была признана ни одной из православных церквей мира, за исключением Константинопольской. В октябре ПЦУ признал глава Элладской православной церкви архиепископ Иероним II. Он сделал это вопреки желанию собственного епископата.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что патриарх Кирилл вручил архиепископу Дубнинскому Иоанну Синодальную грамоту о присоединении к РПЦ приходов в Европе. При этом в ходе службы в храме Христа Спасителя он впервые не упомянул Иеронима II.