МВД назвало пустую черную и белую бумагу доказательствами по иску о митингах

Адвокат Александр Помазуев выступил против приобщения новых «доказательств» МВД по искам против оппозиционеров.

Как отмечает «МБХ медиа», причиной этого стал тот факт, что столичная полиция попросила суд приобщить в качестве новых доказательств по своим искам более 20 чистых листов бумаги.

При этом доказательствами по иску на 6 млн рублей из-за акции 3 августа, ответчиками по которому проходят Георгий Албуров и Любовь Соболь, называются белые бумажные листы, а по иску на 4,2 млн рублей из-за акции 27 июля — несколько полностью черных листов.

Издание отмечает, что Симоновский суд пока не стал приобщать эти листы в качестве доказательств, дав время МВД ответить на возражения адвокатов Александра Помазуева и Валентины Фроловой, которые выступили против этого.

Напомним, 5 ноября стало известно, что ГУ МВД по Москве на полмиллиона увеличило сумму, требуемую у организаторов летних акций протеста, из-за судебных издержек.