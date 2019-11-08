Глава ФАС пообещал прекратить "вакханалию 90-х и 2000-х годов" с тарифами по ЖКХ

Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что в ближайшее время в 90% случаев тарифы по ЖКХ будут снижаться.

Об этом глава ведомства рассказал на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».

«После того, как по вашему поручению были приняты федеральные законы, (...) которые устранили лазейки законодательства 90-х годов, которые позволяли регионам и органам местного самоуправления в общем-то бесконтрольно повышать тарифы выше предельных значений, установленных правительством РФ, мы выявили уже около 100 случаев таких попыток после того, как эти законодательные акты вступили в силу. Мы их пресекли, и собственно миллионы российских граждан не получили повышения этих тарифов уже в этом году только потому, что было принято новое законодательство», — сказал Игорь Артемьев, добавив, что изменения законодательства позволили устранить «вакханалию 90-х и 2000-х годов».

При этом глава ФАС подчеркнул, что повышать тарифы иногда все же будет возможно, но лишь с согласия ведомства. Однако, по его словам, теперь «в подавляющем большинстве — в 90% случаев — эти тарифы будут снижаться».