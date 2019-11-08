Блогера Баирова посадили на 10 суток после попытки задать вопрос о ремонте дорог

Суд арестовал блогера Дмитрия Баирова из Улан-Удэ на десять суток после того, как он попытался задать мэру города Игорю Шутенкову вопрос об отсутствии средства на ремонт дорог, передает «Тайга.инфо» со ссылкой на «МБХ-медиа».

Как сообщил адвокат обвиняемого Дмитрий Андреев, на мероприятии, посвященном Дню народного единства, Баиров попытался взять интервью у «руководителей города». Охрана не пропустила блогера, имевшего журналистское удостоверение, а уже 5 ноября ему пришла повестка в суд.

Утверждается, что блогер «обматерил» сотрудников охраны. Против него завели дело по части 1 статьи 20 КоАП (мелкое хулиганство). Защитник Баирова заявил ходатайство об отложении заседания, чтобы ознакомиться с материалами и предоставить доказательства невиновности своего подзащитного, однако суд его отклонил.

«Сотрудники полиции указали на то, что он якобы вел себя некорректно, использовал пресс-карту в корыстных убеждениях. Но состава нарушения не было», — говорит адвокат Баирова.

Сам Баиров ранее отмечал, что в зале суда во время заседания был только российский флаг, а флага Бурятии не было, что, по его мнению, является нарушением закона.

Для блогера это уже не первый административный арест за два месяца. Ранее он был одним из активных участников стихийного митинга против результатов выборов мэра Улан-Удэ.