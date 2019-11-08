Беглов снял с себя ответственность за исполнение рекомендаций ЮНЕСКО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ответил депутату Законодательного собрания Алексею Ковалеву, что правительство города не может руководствоваться рекомендациями ЮНЕСКО, так как это поручено Правительству России, передает Znak.com.

«Исполнение органами государственной власти Петербурга Конвенции не представляется возможным», — говорится в ответе губернатора.

Вопрос был вызван визитом представителей ЮНЕСКО в Санкт-Петербург в марте этого года, когда эксперты крайне критически отозвались о градостраительной политике руководства города, негативно оценив застройку Пулковских высот и окрестностей усадьбы Александрино, а также проект нового дома на месте кинотеатра «Зенит», перекрывающего вид на Чесменский дворец. Не оценили они и уровень современной архитектуры в исторических районах Санкт-Петербурга.

Данные отчета, как утверждает Ковалев, были переданы губернатору в августе, однако, по мнению парламентария, Беглов его проигнорировал. Сейчас он полагает, что нынешний ответ губернатора — это отписка.

«Чтобы реализовать основные требования международных экспертов, достаточно внести соответствующие изменения в Правила землепользования и застройки, в проект зон охраны объектов культурного наследия, наладить систему общественного контроля при принятии градостроительных решений. Таким образом, например, была бы исключена возможность высотного строительства на территориях, окружающих Пулковские высоты, ряд зон получили бы статус охраняемого ладшафта, вовсе исключающий капитальное строительство. Некоторые вопросы могли бы быть решены лично губернатором», — считает Ковалев.

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Санкт-Петербурга ответили, что обо всех этих проблемах осведомлены и сделали выводы «о сохранении Петербургом основных критериев, явившихся основанием для включения в Список ЮНЕСКО».

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что Беглов назвал «необходимым» повышение тарифов на транспорт в Санкт-Петербурге с Нового года.