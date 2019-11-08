Астраханские врачи выйдут на митинг из-за решения суда по делу Андроновой

После повторного рассмотрения дела Кировский райсуд Астрахани признал психиатра ГБУ «Областная клиническая психиатрическая больница» Ольгу Андронову виновной в преступной халатности, что привело профессиональное сообщество в состояние «шока». По версии следствия, Андронова незаконно оставила на лечение поступившую пожилую пациентку.

Женщину доставили в больницу в ночь с 19 на 20 февраля 2016 из-за жалоб со стороны её дочерей, которые заявили о неадекватном поведении матери, агрессии с её стороны и угрозах убить внуков. В сопроводительных документах у неё уже имелся диагноз «аффективно-бредовый синдром», сообщает «КоммерсантЪ».

Андронова поставила ей диагноз «параноидная шизофрения, аффективно-бредовый синдром», оставив на лечение, а утром, когда пожилая пациентка успокоилась, комиссия заключила, что пациентка здорова, и выписала ее, после чего та написала заявление в правоохранительные органы.

Так как срок давности преступления уже истек, психиатру придется только выплатить 500 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба.

Ранее был осужден другой врач того же медицинского учреждения Александр Шишлов. Его обвинили в халатности, повлекшей смерть человека, за то, что он, находясь в составе врачебной комиссии, куда также входили завотделением, замглавврача и главврач больницы, принял решение перевести пациента Михаила Елинского на амбулаторное лечение под присмотром родственников. Через три месяца Елинский ранил ножом племянницу и убил её полуторагодовалую дочь. По мнению следствия, с которым согласился суд, Шишлов «выступил в составе комиссии с инициативой об изменении принудительного лечения пациенту».

«Если Александр Шишлов пострадал за то, что выпустил пациента, после чего пострадали дети, я, наоборот, пыталась оградить детей от опасности. У меня на руках были два заявления от родственников пациентки, в которых были перечислены пятеро детей, которые могут пострадать от действий поступившей в приемное отделение женщины. Если бы я ее не поместила на стационар, я бы все равно ее не отпустила — передала бы ее полиции. Но у меня не было сомнений, что она психически нездорова», — заявляет Андронова.

В местном профсоюзе медработников считают, что «врачи уже боятся работать», и планируют организовать митинг.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил подумать над ужесточением наказаний для врачей за ошибки, подчеркнув, что необходимо создать понимание неизбежности наказания.