Калининградские бизнесмены выступили против сокращения времени продажи алкоголя

Торговым сетям Калининградской области запретят продавать спиртное раньше 11 часов утра и позже 21 часа.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областной Думы, поправки к соответствующему закону, предложенные прокуратурой, приняты депутатами сразу в первом и втором чтениях. Новый закон вступит в силу сразу после его подписания губернатором.

До этого спиртное в Калининградской области продавалось с 10 до 22 часов.

Сообщается также, что продажа алкоголя будет запрещена в Международный день защиты детей 1 июня, в День молодежи 27 июня, День знаний 1 сентября и Всероссийский день трезвости 11 сентября.

Отмечается, что против новых правил выступили в Калининградской торгово-промышленной палате, Союзе промышленников и предпринимателей, а также в областном Минэкономразвития. Негативное заключение по проекту поправок дал также бизнес-омбудсмен Калининградской области.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что крупные торговые сети жалуются на избыточное регулирование в сфере продажи алкоголя.