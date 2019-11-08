83% россиян никогда не видели нарушений прав человека со стороны полицейских

Проведенный ко Дню полиции опрос показал, что большинство россиян готовы помогать полиции при раскрытии преступлений.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на результаты исследования ВЦИОМ, число россиян, готовых сотрудничать с полицей и помогать ей в расследовании дел, за последние годы существенно выросло.

Так, 68% опрошенных считают необходимым сообщать в МВД данные о поведении человека, которым заинтересовалась полиция, 55% готовы участвовать в задержании подозреваемых, 87% жителей России посчитали себя готовыми дать показания как очевидцы, рассказав подробности замеченной ситуации, а еще 72% заявили, что могут при необходимости стать понятыми. Для сравнения, в 2012 году положительно на последний из этих вопросов ответили только 45% респондентов.

Кроме того, за последние десять лет доля россиян, которые видели, как полицейские нарушают права человека, сократилась с 34% до 16%. При этом 83% заявили, что никогда не сталкивались с нарушениями со стороны полицейских. В 2009 году так ответили лишь 62% россиян.

Напомним, проводившийся минувшим летом опрос «Левада-центра» показал, что каждый десятый россиянин сталкивался с пытками со стороны силовиков. Кроме того, тогда социологи выяснили, что насилием заканчивается каждый третий конфликт с представителями российских правоохранительных служб.