В Счетной палате отмечают "существенные риски" сокращения численности населения

Счетная палата в рамках своего аналитического отчета обратила внимание на «существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения» России, передает газета «Ведомости».

По данным аудиторов, риски обусловлены естественной убылью населения РФ, которая происходит уже четвертый год подряд. По состоянию на начало сентября 2019 года оно составило 146,7 миллиона человек, то есть уменьшилось на 52,5 тысячи человек, а за счет миграционного прироста при этом удалось компенсировать лишь 76% от этого числа.

За первые девять месяцев этого года число родившихся (994,3 тысячи человек) уменьшилось на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом смертность за те же временные промежутки сократилась лишь на 2,7%, составив в 2019 году 1 213,5 тысячи человек.

Естественная убыль населения за январь — август 2019 года составила 219,2 тысячи человек, при том что за весь 2018 года — 224,6 тысячи человек, а если сравнивать с первыми девятью месяцами 2018 года, то разница составляет 1,3 раза в сторону увеличения.

Отмечается, что количество регионов, где зафиксирован естественный прирост населения, сократился с 20 до 17, а в 32 субъектах РФ число умерших в 1,5–2,1 раза больше, чем число рожденных.

Ранее Sobesednik.ru писал, что прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, составленный Минэкономразвития, предсказывал естественную убыль населения до 2023 года, а прирост в нем планировалось обеспечить за счет увеличения числа мигрантов в 1,7 раза к 2024 году.