В Москве состоится Международный экспортный форум "Сделано в России"

14 ноября АО «Российский экспортный центр» проведет Международный экспортный форум «Сделано в России». Форум ежегодно посещают порядка 3000 участников как из России (75% гостей Форума), так и из-за рубежа (25%).

Деловая программа форума построена вокруг различных аспектов реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и состоит из панельных сессий, мастер-классов и круглых столов. Кроме того, гости Форума смогут посетить экспозицию, на которой будут представлены лучшие образцы продукции российских компаний-экспортеров, и созданы все необходимые условия для проведения переговоров и нетворкинга.

Участники будут приглашены к обсуждению таких вопросов, как международная торговля, логистика, экспорт товаров и услуг агропромышленного комплекса, наращивание экспорта промышленного сектора, системные меры развития международной торговли и опыт субъектов Российской Федерации на зарубежных рынках.

«Развитие экспортного потенциала России невозможно без обмена опытом с коллегами и предпринимателями из регионов и других стран. Поэтому организация таких проектов крайне важна для нас. Регистрация на форум уже открыта, а участие в мероприятии бесплатно для всех заинтересованных лиц», — рассказал Андрей Слепнев, генеральный директор АО «Российский экспортный центр».

Форум «Сделано в России» соберет руководителей ведущих компаний-экспортеров, представителей федеральных и региональных органов власти, членов деловых объединений предпринимателей и экспертов. Помимо этого, планируется проведение телемостов с партнерами Российской Федерации на международных рынках — Германией, Китаем и Индией и церемония награждения лауреатов Всероссийской премии «Экспортер года». Ожидается участие первых лиц государства.