В Башкирии власти в 20-й раз отказались согласовать митинг против химзавода

В Нефтекамске местная администрация в 20 раз отказала активистам в проведении митинга против строительства завода по обработке опасных химических отходов, сообщает портал «Сибирь.Реалии».

В октябре 25 человек из Нефтекамска обратились с коллективным иском в суд, где потребовали определить зоны санитарной охраны источников питьевой воды в регионе. Это позволило бы предупредить химическое и бактериологическое заражение водоемов, связанных с рекой Кама. Питьевые источники могут оказаться под угрозой из-за строительства завода на территории города Камбарка в десяти километрах от Нефтекамска.

Инициативная группа активистов выступает против нового промышленного проекта, запуск которого запланирован не ранее 2023 года. Власти отказывают протестующим в проведении митинга, основываясь на том, что все площадки, на которые они подают уведомления, заняты.

Строительством объекта, против которого выступают местные жители, намерено заняться унитарное предприятие «РосРАО». Производство рассчитано на утилизацию и обезвреживание отходов I и II классов опасности.