Почтовые сервисы хотят штрафовать на 1 млн за отказ от блокировки нарушителей

Комитет Госдумы по информационной политике перенес на начало следующего года рассмотрение законопроекта о наказаниях за распространение запрещенной информации с помощью электронной почты и мессенджеров, передает «Интерфакс».

Согласно предложениям документа, владельцы почтовых сервисов и мессенджеров, которые откажутся блокировать распространителей запрещенной информации, могут быть оштрафованы на сумму до одного миллиона рублей. Для граждан суммы штрафов будут равны 3–5 тысячам рублей.

Сейчас свои отзывы на проект закона готовят в правительстве, в комитетах, комиссиях и фракциях Госдумы, Совфеде, Верховном и Конституционном судах, в Счетной и Общественной палатах.