Депутат заявил, что в России уже три года сокращается число научных исследований

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что на науку в России тратят в разы и в десятки раз меньше, чем в других странах, а указ президента от 2012 года о расходах в этой сфере так и не выполнен, передает ТАСС.

«Если два года назад по размеру государственных финансов, выделяемых на науку, мы отставали от США в 28 раз, сегодня мы отстаем в 33 раза. От Китая мы отставали в 18 раз, сейчас отстаем в 22 раза, от Германии мы отставали в пять раз, сейчас отстаем в восемь раз. От Южной Кореи по общему объему государственного финансирования науки Россия отстает в четыре раза», — привел Никонов свои данные.

С таким комментарием депутат выступил во время заседания профильного комитета нижней палаты парламента при обсуждении проекта бюджета на 2020 год. Никонов отметил, что в мире больше нет ни одной страны, где третий год подряд сокращалось бы количество исследований. Он считает, что это приведет к «отставанию по тем параметрам, которые определяют будущее страны».

Депутат отметил, что согласно указу президента РФ от 2012 года, на исследования и разработки должно уходить 1,77% от ВВП, однако «в реальности они [расходы] составляют сейчас 1,11 % от ВВП».