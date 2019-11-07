Дело о контрабанде 400 кг кокаина из Аргентины рассмотрят в суде присяжных

Резонансное дело о контрабанде почти 400 килограммов кокаина из Аргентины в Россию с использованием дипломатической почты направлено в Солнцевский районный суд, где его рассмотрят шестеро присяжных, сообщает газета «КоммерсантЪ».

О привлечении к делу присяжных ранее ходатайствовали все четверо обвиняемых, так как это «единственный шанс на объективное рассмотрение дела». Трое из них, Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, были задержаны в ходе спецоперации ещё 12 декабря 2017 года. Как отметил адвокат Абянова Александр Костоянц, защита на первом же заседании будет просить суд изменить меру пресечения, так как «люди сидят два года, это уже явный перебор».

Своей вины подозреваемые не признают, а в чемоданах, по их версии, должен был находится кофе. Последний фигурант дела Андрей Ковальчук, который был задержан и экстрадирован из Германии в 2018 году, после того как его объявили в международный розыск, отказался общаться со следствием, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ.

При этом адвокаты во время последней стадии дела демонстративно отказались знакомиться с материалами дела. По их мнению, в действиях следствия содержится «огромное количество нарушений УПК»: листы не имели сквозной нумерации, в отдельных из 58 томов дела отсутствовали печати.

По версии следствия, как передает издание, в деле фигурируют 382 килограмма кокаина, ранее в СМИ утверждалось, что речь идет о 389 килограммах.