Число составленных протоколов Роскомнадзора на "Мемориал" достигло двадцати

7 ноября Роскомнадзор составил еще четыре протокола на Правозащитный центр «Мемориал». По два протокола было составлено за неуказание статуса «иноагента» на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте» и в микроблоге в «Твиттере», сообщается в пресс-релизе организации.

В общей сложности в отношении «Мемориала» составлено 20 протоколов об административных правонарушениях. 18 из них связаны с неуказанием организацией статуса «иностранного агента».

Информация о правонарушениях была передана в Управление ФСБ по Республике Ингушетия. Протокол о неуказании статуса «иноагента» на сайте «ВКонтакте» также отправился в прокуратуру республики.

На сегодняшний день Тверской суд уже признал законными требования по шести протоколам. Сумма штрафов по этим документам составляет 1,4 миллиона рублей.