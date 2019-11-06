ВШЭ и КФУ стали лучшими в России по "Бизнесу и экономике" и "Образованию"

Два российских вуза вошли в первую сотню предметного рейтинга, составленного британским изданием Times Higher Education (THE). В категории «Образование» 94-е место занял Казанский федеральный университет, а Высшая школа экономики заняла 94-ю позицию в категории «Бизнес и экономика», передает РБК.

В категорию «Образование» также попали МГУ им М. В. Ломоносова на 201–250 месте, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) расположился в четверной сотне рейтинга, а также Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) и Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) — 400+ места.

Кроме ВШЭ в рейтинг «Бизнес и экономика» вошли МГУ на 126–150 месте, СПбПУ — 251–300 места, КФУ, РУДН и СПбГУ заняли 301–400 места, а УрФУ вошел лишь в пятую сотню.

По «Социальным наукам» ВШЭ обгоняет все остальные российские вузы с большим отрывом, занимая 151–175 места, кроме неё не ниже пятой сотни находятся КФУ, МГУ, СПбГУ, РУДН, ТГУ и УрФУ.

По «Праву» в рейтинг вошел лишь один российский вуз — ВШЭ, заняв 151+ место.

В мировом рейтинге THE первое место среди российских вузов занял МГУ, всего туда вошли 39 вузов из России.