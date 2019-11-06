Сотовых операторов могут обязать не обслуживать заключенных по просьбе ФСИН

Депутат Госдумы от «Единой России» и заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн сообщил о разработанных им поправках в законодательство, которые введут запрет на сотовую связь с местах лишения свободы, передает РБК.

Он отмечает, что сейчас использование мобильных телефонов запрещено внутренним регламентом, однако в течение года изымается порядка 60 тысяч устройств связи. В связи с этим предлагается, чтобы операторы связи переставали оказывать услуги абонентам в случае получения заявления от руководителя исправительного учреждения.

«С помощью мобильных телефонов осужденные могут не только совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки и т. д.», — считает Хинштейн.

Как сообщается, Минкомсвязи поддержало инициативу парламентария.

Издание также отмечает, что МВД предложило установить в колониях и тюрьмах «блокираторы» сигнала сотовой связи для борьбы с дистанционным мошенничеством.