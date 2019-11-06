С Евгения Рогалева сняли обвинения в сбыте героина

Новый прокурор отказался от обвинения в сбыте наркотиков против жителя Раменского Евгения Рогалева, передает «Дождь».

Ранее Рогалев был обвинен в сбыте наркотиков в значительном размере и двух эпизодах кражи с причинением значительного ущерба. Прокурор запросил для него девять лет колонии. Позднее подсудимый вскрыл себе вены прямо во время прений в Раменском городском суде.

Новый прокурор, назначенный после инцидента, попросил вернуть суд на этап следствия и снял обвинения в сбыте наркотиков, оставив только кражи, за которые запросил Рогалеву 3,5 года.

Подсудимый и ранее утверждал, что дело против него сфабриковано, а его адвокат Татьяна Титова сообщает, что согласно биллингу телефона Аллы Ереминой, которой Рогалев якобы продал героин, за день до задержания ей более 20 раз звонили полицейские и понятые. Еремина также утверждает, что обвиняемый продал ей жидкий наркотик, но на судебную экспертизу был отправлен порошковый.

Как сообщает издание, в июне этого года были задержаны начальник отдела МВД по борьбе с наркотиками по Раменскому Дмитрий Понкратов и трое его подчиненных. Их подозревают в фальсификации дела о наркотиках и их хранении, также следствие проверяет другие дела сотрудников МВД.