Помехи транспорту больше не могут быть причиной отказа в проведении акций

КС запретил региональным властям произвольно ограничивать места проведения акций после жалобы активисток из Сыктывкара.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление Конституционного суда, создание помех работе транспорту, затруднение доступа к объектам социальной инфраструктуры и организаций сами по себе не могут служить причиной для отказа в проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетов.

По мнению КС, компетентные органы обязаны обеспечить реализацию прав граждан, а не «пытаться под любым предлогом изыскать причины, оправдывающие невозможность реализации права на организацию и проведение публичных мероприятий» в заявленном формате.

«Реагирование публичной власти на подготовку и проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования должно быть нейтральным и во всяком случае – вне зависимости от политических взглядов их инициаторов и участников», – подчеркивается в документе.

Уточняется, что решение принято после жалобы Марины Седовой и Веры Терешонковой, которым запретили провести уличные акции в Сыктывкаре. Теперь их дела должны быть пересмотрены, а сами женщины получат право на компенсацию ущерба.

Активистки оспаривали законы Республики Коми, которые запрещают массовые мероприятия в радиусе 50 метров от входов в здания органов власти, а также на Стефановской площади, где Терешонкова, в частности, хотела провести на молебен в память жертв «Большого террора» 1937–1938 годов. Марина Седова собиралась провести митинг перед мэрей Сыктывкара против плохой работы городского транспорта. Местная администрация отказалась согласовать оба мероприятия.