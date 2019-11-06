Пару, пришедшую на митинг 27 июля с сыном, не стали лишать родительских прав

Супруги, которых обвинили в том, что они взяли малолетнего ребенка на московскую акцию 27 июля, могут обратиться в ЕСПЧ.

Как передает «Интерфакс», Мосгорсуд не стал лишать родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых. Прокуратура обвиняла их в том, что они пришли на несогласованный митинг с годовалым сыном, подвергнув его опасности.

Сами Проказовы оспаривали предупреждение, которое им вынес суд первой инстанции. По их мнению, для этого нет оснований, как и для контроля со стороны органов соцопеки. По словам адвоката семьи Екатерины Тягай, пара продолжает добиваться отмены предупреждения и готова обратиться в Европейский суд по правам человека.

Напомним, в августе прокуратура Москвы начала настаивать на том, чтобы Ольгу и Дмитрия и Ольгу Проказовых лишили родительских прав. В надзорном ведомстве считают, что в ходе несанкционированной акции 27 июля супруги передали сына в руки третьему лицу, подвергнув таким образом опасности его жизнь и здоровье. В СКР заявили, что мальчика отдали в руки предполагаемому нарушителю, чтобы тот смог беспрепятственно проникнуть через полицейское оцепление.

По словам Проказовых, в несогласованной акции они не участвовали, а ребенка нес родственник и друг семьи Сергей Фомин. Впоследствии Фомин стал фигурантом дела о массовых беспорядках.

Лефортовский суд Москвы 2 сентября отклонил иск прокуратуры о лишении Проказовых родительских прав, однако вынес им предупреждение. Решение оспорили и прокуратура, и сами супруги.