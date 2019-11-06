Кабмин определил список угроз, из-за которых могут изолировать Рунет

Правительство составило список угроз устойчивости, безопасности и целостности российского сегмента интернета.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одном из ведомств, составленный кабмином перечень будет использоваться в дальнейшем в соответствии с так называемым «законом о суверенном интернете», который вступил в силу 1 ноября. Закон предусматривает, что в случаях возникновения угроз функционированию интернета на территории РФ Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком в утвержденном правительством РФ порядке.

В числе таких опасностей кабмин назвал угрозы устойчивости, безопасности и целостности функционирования Сети на территории России.

При этом перечень угроз безопасности, кроме угрозы осуществления кибератак на средства и сети связи, включает также предоставление россиянам доступа к ресурсам, запрещенным на территории России.

Кроме того, под угрозой устойчивости предлагается понимать ситуацию, при которой нарушается работоспособность сети связи при отказе части ее элементов, а также в условиях внешних дестабилизирующих воздействий природного и технологического характера.

Угрозой целостности интернета в РФ, согласно проекту постановления, является угроза нарушения способности взаимодействия сети связи, при которой становится невозможным установление соединений между пользователями услуг связи или информационными ресурсами.

В настоящее время, по словам собеседника агентства, данный проект находится на согласовании профильных министерств.

Напомним, о разработке состоящего из трех уровней перечня угроз для российского интернета Минкомсвязи сообщало еще в мае текущего года.