В центре внимания
Людмила Очеретная (тогда – еще Путина) // фото: Global Look Press
Занять у Путиной. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах
Мария Бутина сложила оружие
Дмитрий Быков: Третья стена

Новости дня

06 ноября, среда

[12:49]Лавров выступил против отзыва аккредитации у "зазывавшей людей на митинги" DW
[12:31]На таджикско-узбекской границе ликвидировано 15 вооруженных боевиков
[11:52]Между Одинцово и Шереметьево будут ходить двухэтажные поезда "Аэроэкспресса"
[11:14]В Твери выясняют обстоятельства гибели выпавшего из окна многоэтажки подростка
[11:13]РСПП поддержал поправки Правительства в закон о значимых интернет-ресурсах
[11:01]Один из фигурантов дела о 39 трупах в грузовике в Англии ранее проживал в РФ
[10:17]Кабмин определил список угроз, из-за которых могут изолировать Рунет
[09:50]"Офицеры России" назвали интернет причиной убийства солдат в Забайкалье
[08:59]Больше половины россиян считают необходимым изменение политической системы
[08:18]Россиянам разрешили арендовать новые модели iPhone за 5 тысяч рублей в месяц
[07:50]Немецкий журналист выяснил, что РФ не ответила WADA на 8 вопросов о допинге
[07:29]Дождь, +10 градусов, низкое давление и гипоксия ждут москвичей 6 ноября

05 ноября, вторник

[18:03]Эрнст заявил, что переход на мультиплекс стал "трагической ошибкой" для России
[18:03]Девять главврачей в Калининградской области скрывали реальные доходы
[17:51]ГУ МВД Москвы на полмиллиона повысило сумму исков к оппозиционерам
[17:44]В Тюмени мужчина пришел в больницу к жене и спасся от последствий инсульта
[17:41]Росздравнадзор займется случаем смерти студента после удаления зуба
[17:31]Сотрудники ФСБ могли выпить коньяк генерала СК и написать "вор" на его заборе
[17:17]В Петербурге разгласивший гостайну в WhatsApp полицейский получил год условно
[16:53]Закон о возвращении вытрезвителей в РФ прошел первое чтение в Госдуме
[16:26]В Москве устанавливают обстоятельства гибели женщины под колесами аэроэкспресса
[16:12]Директору детдома на Алтае дали 2,5 года за растрату и принуждение к насилию
[16:12]Apple потратит $2,5 млрд на строительство доступного жилья в Калифории
[16:11]Мэрия Новосибирска и полиция занялись инцидентом с унижением девочки на чаепитии
[16:10]Кузьминов заявил, что политические амбиции окажут Егору Жукову "плохую услугу"
[16:04]Москвичей призвали к осторожности из-за ветра до 17 м/с вечером 5 ноября
[15:12]Песков посчитал, что пока рано называть расследование "дела Голунова" затянутым
[15:11]Судью, обвинившего прокуратуру в разрушении судебной системы, лишили полномочий
[15:08]Экс-руководитель ГСУ СК Дрыманов согласился дать показания по делу о коррупции
[14:40]Температура воздуха в Москве 5 ноября побила рекорд 97-летней давности
[14:19]У объявившего голодовку фигуранта дела "Сети" Филинкова выявили симптомы желтухи
[14:00]Таксист обокрал молодую москвичку, опоив ее коньяком
[13:51]Больше половины интернет-пользователей не готовы ждать долгой загрузки веб-сайта
[13:51]В Госдуме хотят компенсировать россиянам 13% затрат на спортзал из НДФЛ
[13:50]Россияне установили новый рекорд туристического потока в города Турции
[13:49]Объем госзакупок увеличился на 10% за счет освоения средств нацпроектов
[13:48]65-70% юрлиц не платят за вывоз мусора, заявил ответственный за мусорную реформу
[13:46]Пугачеву и Галкина не привлекли к делу о теракте на концерте Киркорова
[13:41]Суд до 2020 года арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Москве
[12:56]Лев Пономарев создаст новую организацию на базе движения "За права человека"


Фото: depositphotos
Что можно считать моральным вредом и как добиться его компенсации
Фото: depositphotos
Нет времени для любви: кому нужен интимный тайм-менеджмент
Фото: Global Look Press
Как обновить гардероб с пользой и даже с выгодой для кошелька
Фото: depositphotos
Первая помощь от обветривания кожи в осеннюю и зимнюю непогоду: советы
Фото: агентство «Москва»
Ваши права. Как лечиться в частной клинике по полису ОМС
Фото в статье: Global Look Press
Пять правил здорового питания для тех, кто работает в офисе
Фото: Global Look Press
Топ-5 горячих тем региональных интернет-форумов – с комментариями местных
Станислав Лем
Сбывшиеся предсказания фантаста Станислава Лема
Фото: Global Look Press
Семь советов по экономии для молодых родителей
Памятник Светланы Хоркиной // фото в статье: Global Look Press
Шесть прижизненных памятников, установленных российским звездам

Кабмин определил список угроз, из-за которых могут изолировать Рунет

Общество
10:17, 06 ноября 2019

Правительство составило список угроз устойчивости, безопасности и целостности российского сегмента интернета.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одном из ведомств, составленный кабмином перечень будет использоваться в дальнейшем в соответствии с так называемым «законом о суверенном интернете», который вступил в силу 1 ноября. Закон предусматривает, что в случаях возникновения угроз функционированию интернета на территории РФ Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком в утвержденном правительством РФ порядке. 

В числе таких опасностей кабмин назвал угрозы устойчивости, безопасности и целостности функционирования Сети на территории России. 

При этом перечень угроз безопасности, кроме угрозы осуществления кибератак на средства и сети связи, включает также предоставление россиянам доступа к ресурсам, запрещенным на территории России.

Кроме того, под угрозой устойчивости предлагается понимать ситуацию, при которой нарушается работоспособность сети связи при отказе части ее элементов, а также в условиях внешних дестабилизирующих воздействий природного и технологического характера.

Угрозой целостности интернета в РФ, согласно проекту постановления, является угроза нарушения способности взаимодействия сети связи, при которой становится невозможным установление соединений между пользователями услуг связи или информационными ресурсами.

В настоящее время, по словам собеседника агентства, данный проект находится на согласовании профильных министерств.

Напомним, о разработке состоящего из трех уровней перечня угроз для российского интернета Минкомсвязи сообщало еще в мае текущего года.

Поделитесь статьей:
Нет изображения

Общество

Один из фигурантов дела о 39 трупах в грузовике в Англии ранее проживал в РФ

Читать далее >

Нет изображения

Общество

Кабмин определил список угроз, из-за которых могут изолировать Рунет

Читать далее >

Общество

Государственный банк «Траст» доверяет «САФМАРу» Гуцериева

Читать далее >

Политика
Подмосковное дело. Как у Павла Грудинина отсудили миллиард
Лавров выступил против отзыва аккредитации у "зазывавшей людей на митинги" DW
РСПП поддержал поправки Правительства в закон о значимых интернет-ресурсах
Больше половины россиян считают необходимым изменение политической системы
Общество
Государственный банк «Траст» доверяет «САФМАРу» Гуцериева
Один из фигурантов дела о 39 трупах в грузовике в Англии ранее проживал в РФ
Кабмин определил список угроз, из-за которых могут изолировать Рунет
"Офицеры России" назвали интернет причиной убийства солдат в Забайкалье
Колумнисты
Белковский Станислав

Белковский
Станислав

политолог

Для Петра Порошенко дело пахнет керосином. Не случайно члены его команды как-то спонтанно начинают эмигрировать и отрекаться от бывшего патрона

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Для полновесного падения Берлинской стены нужно сначала пережить падение Берлина, и в свете отечественных перспектив это не внушает особого оптимизма

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Если раньше мы брали пример с Запада, теперь может стать модным кивать на Китай, где власти не заморачиваются проблемами прав граждан


Культура и ТВ
История в картинке. Этому фильму нужен Мединский
Эрнст заявил, что переход на мультиплекс стал "трагической ошибкой" для России
(Вне)временные трудности
Подарок от малоизвестной актрисы
Шоу-бизнес
Ольга Казаченко: Меня травят тетками из-за Джигарханяна!
Сына Алибасова призвали изолировать от общества
Елена Малышева пыталась спасти Юлию Началову
Лидия Вележева – о скандале в самолете: Я не дебоширка!

Здоровье
Рыбий жир оказался бесполезным в борьбе с депрессиями
В Тюмени мужчина пришел в больницу к жене и спасся от последствий инсульта
Корь вызывает у непривитых "иммунную амнезию", выяснили ученые
Высокий уровень тестостерона в организме повышает риск рака простаты
Туризм
Кого озолотит игорная зона в Крыму?
Между Одинцово и Шереметьево будут ходить двухэтажные поезда "Аэроэкспресса"
Россияне установили новый рекорд туристического потока в города Турции
Паломниками в России смогут заниматься только религиозные организации
Авто
Три новости для автолюбителей и ничего нового для "предпенсионных": обзор новостей
Депутаты хотят разрешить тратить материнский капитал на отечественные авто
По платной трассе М-11 можно будет доехать от Москвы до Петербурга за 5,5 часа
Водителей Москвы призвали "переобуть" авто из-за заморозков на следующей неделе
Недвижимость
Ваши права. Можно ли по новым правилам узаконить самозахват и прирезки
Уральский федеральный округ назван регионом с лучшими условиями для ипотеки
Готовые к открытию станции МЦД увеличат стоимость жилья в Подмосковье до 15%
Невозможность выдачи ипотеки семьям, использующим маткапитал могут урегулировать
Свежий номер

 
"Никто бы о нас не вспомнил". Исповедь рабочего с прииска на Сейбе
Фото в статье: агентство «Москва», соцсети
Львята Якеменко. Чем пахнет антиалкогольное движение "Лев против"
Фото: агентство «Москва»
Сайентолог на час: вход – от 500 рублей, выход – тоже не бесплатно
Константин Богомолов. Фото: агентство городских новостей "Москва" / Global Look Press
Собянин даст Богомолову полмиллиарда
Мединскому уже шесть лет не удается управиться с цирковым ведомством. Фото: Global Look Press
Фокусы на арене: как Минкульт жонглирует "Росгосцирком"
Дмитрий Глуховский // фото: Андрей Струнин
Дмитрий Глуховский:
Путин одержим властью
Юрий Ганус. Фото в материале: Андрей Струнин / "Собеседник"
Юрий Ганус:
Были бы сейчас 30-е, меня бы, наверное, уже расстреляли
Алла Сурикова // фото: Global Look Press
Алла Сурикова:
Когда люди молоды, где бы они ни были, жизнь побеждает
фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Шнур:
У каждого человека есть право на вранье
Антон Долин // фото: Александр Щербак / ТАСС
Антон Долин:
Думать, как не провиниться перед росгвардейцами, унизительно


Абсолютно тупой случай на федеральном канале
Лидия Вележева // фото: Global Look Press
Лидия Вележева – о скандале в самолете: Я не дебоширка!
Селим Бенсаад – художник, внук Якова Джугашвили и правнук Иосифа Сталина
"Я устал от такой жизни": правнук Иосифа Сталина молит о помощи
Наталья Бочкарева // фото: Global Look Press
Наталья Бочкарева пойдет по стопам Димы Билана?
Игорь Горланов // кадр: 27 КАНАЛ ВСЁ ХОРОШО / YouTube
Как кузбасский сирота власть оскорбил

Владимир Крысанов
Герои – рядом с нами! Дом, который построил слепой
Фото: Global Look Press
В Санкт-Петербурге заработал сервис для ленивых домохозяек
Мохаммед Али // фото в статье: Global Look Press
Величайший: история жизни Мохаммеда Али
Татьяна Буланова // фото в статье: Global Look Press
В какие приметы и суеверия верят российские звезды?
Леонид Рошаль // фото: Наталья Логинова
Спасать детей – его профессия. "Беспокойный" Леонид Рошаль
^