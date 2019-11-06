Государственный банк «Траст» доверяет «САФМАРу» Гуцериева

Соглашение между Трастом и Сафмаром зачеркнуло ложную информацию некоторых СМИ.

Вчера стало известно, что банки «Траст» и «Открытие» и группа «САФМАР» Михаила Гуцериева подписали соглашение, которое предусматривает, во-первых, урегулирование споров по вопросам, связанным с прошлыми транзакциями ПАО «Бинбанк» и АО «Рост Банк», и, во-вторых, приобретение группой «САФМАР» ряда активов «Траста». Это соглашение стало возможным после проведенного государственным банком собственного расследования.

«Стороны с участием внешних консультантов подтвердили и доказали, что Михаил Гуцериев не имел никакого отношения к транзакциям Бинбанка, Рост Банка, МДМ-Банка и других санированных банков на общую сумму более 330 млрд рублей за период с 2012-го по 2017-й год, которые были предметом финансового расследования банка «Траст». Следовательно, Группа «САФМАР» не имеет никакого отношения к долгам Бинбанка, Рост Банка и других санированных банков», - сказано в официальном пресс-релизе группы.

Кроме того, расследование показало то, что и без того было известно участникам рынка: Михаил Гуцериев не был ни контролирующим акционером Бинбанка, ни топ-менеджером Рост Банка и других санированных банков. Лишь за 8 месяцев до санации Гуцериев вошел в состав советов директоров Бинбанка и «Рост Банка», да и то по согласованию с Банком России и лишь для того, чтобы их докапитализировать и разработать новую стратегию развития.

«По ряду причин в сентябре 2017 года Банком России был выбран путь финансового оздоровления обеих кредитных организаций через Фонд консолидации банковского сектора, и эта новость была превратно воспринята рынком – будто Михаил Гуцериев и «САФМАР» в одночасье стали ответственны за все накопившиеся за годы работы Бинбанка, МДМ-Банка, Рост Банка и других санированных банков проблемы, к которым ни Группа «САФМАР», ни ее руководитель не имеют никого отношения. Тщательное финансовое расследование, проведенное представителями «Траста» и «Открытия», расставило все на свои места: ни Михаил Гуцериев лично, ни группа «САФМАР» не являлись выгодоприобретателями каких-либо нерыночных сделок Бинбанка и Рост Банка», - сказано в сообщении.

«САФМАР» отказывается от исковых требований к группам «Траст» и «Открытие» и выкупает у «Траста» ряд активов, входящих в периметр интересов Группы, которые повысят ее капитализацию. А банк «Траст», «Открытие» и их дочерние зависимые компании обязуются не предъявлять акционерам и топ-менеджерам группы «САФМАР» никаких судебных требований и исков по оспариванию этих сделок и транзакций.

В Группе компаний Михаила Гуцериева делают из подписанного документа логичный вывод, что «соглашение с банком «Траст» доказывает: ряд СМИ, опубликовавших ранее информацию о триллионных долгах группы «САФМАР» и связывавших при этом Группу с проблемами санированных банков, фактически распространяли откровенно грубую ложь для дискредитации деятельности группы среди делового сообщества. Подписанное соглашение убедительно свидетельствует, что подобные попытки провалились. Группа «САФМАР» является эффективно работающей структурой, по своим производственно-финансовым показателям входящей в десятку ведущих корпораций страны».

При этом контролировавший Бинбанк, Рост Банк, МДМ-Банк и другие санированные банки Михаил Шишханов (а также ряд топ-менеджеров этих банков) в соглашение об урегулировании споров не вошли. С ними «Траст» и «БФКО» будут вести отдельную работу. Естественно, в соответствии с нормами законодательства.