Главу центра "Мемориал" оштрафовали на 100 тысяч по закону об иноагентах

Тверской суд оштрафовал главу центра «Мемориал» Александра Черкасова за отсутствие маркировки в постах в Facebook.

Как сообщается на сайте самого правозащитного центра, речь идет о публикациях в соцсети Facebook ингушского отделения «Мемориала», в которых, согласно жалобе Роскомнадзора, не было маркировки иноагента. Ранее за это же штраф на общую сумму 800 тысяч рублей выносили самому центру, а также «Международному мемориалу» и его председателю Яну Рачинскому.

Правозащитники настаивали, что в постах они чаще всего публиковали ссылки на свой сайт, где уже была маркировка о статусе иностранного агента, и ее повтор был бы излишним. После составления протокола они также указали требуемый статус в описании страницы.

Теперь оштрафованным в связи с претензиями РКН оказался и глава центра Александр Черкасов: Тверской суд обязал его заплатить 100 тысяч рублей штрафа.

Кроме того, 7 ноября Черкасова пригласили для составления нового протокола по статье об иноагентах (ст. 19.34 КоАП), однако суть нового дела пока не раскрывается.