Директор школы, где на чаепитии обидели ребенка, предложила помощь родителям

В новосибирской школе, где ведется проверка из-за сообщений об обиженной второкласснице, запретили праздничные чаепития.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на директора образовательного учреждения Наталью Пермякову, после конфликта на школьном мероприятии из-за якобы несданных на нужды класса денег родителям предложили пройти курс психологической помощи. «Мы организовали педагогическое расследование, создали карту психологического сопровождения, но она может работать в том случае, если родители согласятся на работу с психологом», – рассказала Пермякова. По ее словам, пока что речь о психологической работе именно со взрослыми. «Взаимные обвинения переросли в настоящую травлю, это становится очевидно, если почитать, что пишут люди в комментариях. Но никакой конфликт родителей не должен отражаться на детях», – подчеркнула директор.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что сотрудники полиции пришли в школу в Новосибирске, где ученицу начальных классов якобы отсадили от общего стола на чаепитии. По словам матери восьмилетней девочки, ребенка отделили от других детей и отказались дать стаканчик с соком, мотивируя это тем, что ее семья не сдала деньги на нужды класса. В результате школьница дважды убегала в слезах. Сообщалось, что родители ребенка обратились с заявлением в полицию.

Портал «Такие дела» со ссылкой на очевидца сообщил, что девочка была «накручена мамой» и неправильно поняла ситуацию. Отмечалось, что мать школьницы была удалена из родительского чата за хамство, а другие родители написали на нее коллективную характеристику и, в свою очередь, подали заявление в полицию о клевете.

В образовательном учреждении подчеркнули, что школа не собирает никаких денег с родителей.