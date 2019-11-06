Абсолютно тупой случай на федеральном канале

Сюжет об 11-метровых квартирах на канале «Россия 1» в выпуске «Вести с Алексеем Казаковым», как и вообще вся псевдосоветская стилистика и тон этого эфира, возмутили телезрителей до глубины души. И это при том, что целевая аудитория уже и так привыкла к некоторой «совковости» тона наших федеральных каналов. Кто-то «считал» иронию и даже самопародию, другие усмотрели прямую издевку над беднеющими гражданами и провокацию, третьи вообще пришли в замешательство и не знали, как это расценивать.

Что так бы выглядела «настоящая агитация и пропаганда на "России 24"», зрителям поясняют в конце часового выпуска.

«Что это было?» — спросили мы телекритика Ирину Петровскую:

— На мой взгляд, это очевидная, стопроцентная, дистиллированная глупость. Потому что — если отвлечься от морально-этических оценок того, что они вообще делают, — это формат серьезного информационного канала. Даже если бы этот выпуск был 1 апреля, и то не всякий бы это считал как шутку. Я абсолютно против таких идиотских шуток и розыгрышей в эфирах больших каналов вне специального формата.

Например, если разыгрывает Ургант или условный Петросян, никто и слова не скажет — будет понятно, что они вкладывают в это пародийный смысл и иронию. А когда этим занимаются люди, которые транслируют пропаганду вместо информации — а на «России 24» и именно у Казакова как раз регулярно идут разные обличительные материалы по поводу оппозиции и митингов, — предположить, что там может быть ирония, а тем более пародия на советскую пропаганду, совершенно невозможно.

В сюжете о 11-метровых квартирах я вообще никакой пародии у Казакова не обнаружила. У [корреспондента Зинаиды] Курбатовой, которая славится еще теми «обличительными» материалами, было ощущение какого-то когнитивного диссонанса, поскольку это было уже как бы совсем слишком. Но по большому счету ничего прямо несусветного для нее тоже невозможно там заподозрить. Ну что — ну вот так они семимильными шагами идут к стилистике советского пропагандистского телевидения, которую они здесь даже несколько утрировали.

Но в целом их стилистика, касающаяся Запада или Украины, она уже давно обогнала по части оскорблений советскую. Сегодня полная вседозволенность в этом смысле — и в информационных форматах, и тем более в ток-шоу, где у них все не просто «враги», но «мрази, ублюдки и подонки». Этого советская пропаганда себе не позволяла. Да, говорили «израильская военщина», «американская военщина», это было, но и сегодня это обычная вещь, когда телепропагандисты говорят о внешнеполитических делах. Ну а говоря о внутренних, они вообще себе ни в чем не отказывают — подтасовки, одних людей нам выдают за других и так далее.

Ирина Петровская // стоп-кадр Youtube / gontsaru

— Поэтому я и говорю, что это абсолютно тупой и глупый случай осеннего, так сказать, обострения у них чувства юмора, притом что к этому нет ни малейшего повода. Даже если бы, повторюсь, подобный выпуск был бы первого апреля — а у нас любят первого апреля включать какой-нибудь розыгрыш в новостную программу, все равно огромная часть зрителей принимает это за чистую монету, потому что не ждут от этих форматов никакого юмора. Ну а если они — ну вдруг, предположим, — захотели осудить пропагандистский стиль советского времени, то им надо в первую очередь на себя оборотиться и подумать о том, какой они сейчас прививают стиль — гораздо более циничный и вредоносный, — заключает Ирина Петровская.