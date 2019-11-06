Жертвоприношение в Нарьян-Маре

И все-таки этот самый Денис Поздеев в чем-то оказался прав. Если, конечно, допустимо так говорить про человека с трясущимися руками, на которых засохла кровь ребенка. После задержания, когда его везли в полицейской машине, а он нес какой-то бред про голоса в голове, стараясь показаться более сумасшедшим, чем есть на самом деле, он сказал что-то про заклинание. Мол, надо было принести ребенка в жертву, чтобы оно сработало. И ведь оно сработало.

После трагедии в детском саду, где спящего 6-летнего мальчика порезал ножом алкоголик, местный губернатор Александр Цыбульский заговорил о законодательном усилении контроля за ЧОПами, которые работают в школах и детских садах.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев поручил правоохранителям, работникам образовательных учреждений и главам городов принять меры по недопущению трагедий, подобных произошедшей в Нарьян-Маре.

В Москве родителям сообщили о том, что проход на территорию детских садов теперь только по специальным карточкам, а проходя мимо стойки охраны, нужно назвать номер группы, чтобы там сверились со списком. А как было по правилам до этого? Да точно так же. Просто раньше им следовать было не обязательно, а теперь надо. Какое-то время.

В Саратове в прошлом месяце тоже сработало заклинание. Жители давно с опаской поглядывали на заброшенные гаражи на пути детей в школу. После того как там от рук бомжа погибла 9-летняя Лиза, их наконец-то закатали в асфальт, а заодно пропесочили и все остальные похожие зоны. В общем, цена жертвоприношения известна.

Сейчас говорят, что охранная фирма, работник которой пропустил в детсад убийцу, приняв его за родителя, принадлежит местной чиновнице. Но вряд ли дело в этом. Я и в Москве-то никогда не видел, чтобы на посту охраны в детском саду стоял мужчина. Кажется, там работают замаскированные воспитательницы, главная задача которых – учить детей здороваться. А теперь еще и делать пометки на листочке.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №42-2019 под заголовком «Жертвоприношение в Нарьян-Маре».