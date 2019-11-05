Закон о возвращении вытрезвителей в РФ прошел первое чтение в Госдуме

Депутаты ГД в первом чтении одобрили предложенную сенаторами инициативу по воссозданию в России системы вытрезвителей.

Напомним, о том, что группа парламентариев, в которую вошли сентаторы Валерий Рязанский, Игорь Каграманян, Александр Варфоломеев, Татьяна Кусайко и депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Василий Пискарев, разработала инициативу, предполагающую внедрение в российских регионах системы платных вытрезвителей, стало известно еще весной текущего года.

В пояснительной записке к законопроекту авторы указывали, что «упразднение медицинских вытрезвителей крайне негативно сказалось на общей криминогенной ситуации». «По данным МВД России, количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, с 2011 по 2018 годы выросло на 34,9% (в 2018 году — 326 269, что составляет 35% от общего числа лиц, совершивших преступления). Одновременно возросло число преступлений, совершаемых в отношении лиц, оказавшихся в беспомощном состоянии, в связи с алкогольным опьянением», — считают парламентарии.

При этом необходимость создания именно платных вытрезвителей, по словам сенатора Рязанского, обусловлена тем, что в настоящее время услуги действующих при больницах вытрезвителей оплачиваются за счет налогоплательщиков.

Уточняется, что в новые вытрезвители будут попадать люди, которые не способны самостоятельно передвигаться из-за алкогольного опьянения. Кроме того, полномочиями доставлять в такие учреждения нетрезвых граждан будут наделены сотрудники полиции.

Ресурс Znak.com пишет, что во вторник, 5 ноября, депутаты Государственной думы одобрили данную инициативу в первом чтении.