В Петербурге разгласивший гостайну в WhatsApp полицейский получил год условно

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к условному сроку экс-силовика из Омской области, разгласившего гостайну.

Об этом со ссылкой на telegram-канал Объединенной пресс-службы городских судов сообщает телеканал «Дождь». Отмечается, что речь идет о бывшем полицейском Павле Селиверстове, который переехал в Петербург из Омской области. Его обвиняли в том, что он передал информацию, составляющую гостайну, через мессенджер WhatsApp лицу, которое не имело права доступа к этим данным.

В связи с этим Селиверстов был уволен из правоохранительных органов, сообщала «Фонтанка».

В настоящее время экс-полицейский приговорен к году условно. Кроме того, еще два года он будет проходить испытательный срок, а также еще год не сможет работать в сферах, связанных с гостайной. Заседание суда по данному делу проходило в закрытом режиме.

Напомним, ранее 5 ноября Sobesednik.ru писал, что Минобороны предлагает вновь разделить в законодательстве понятия государственной и военной тайны.