Суд на два месяца арестовал двоих подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселевска

Под Кемеровом задержали мужчин, подозреваемых в нападении на дом экс-мэра Киселевска, в ходе которого чиновник погиб.

Напомним, бывший мэр города Киселевск в Кемеровской области Сергей Лаврентьев погиб на участке собственного дома 31 октября. Его жена заметила в окно, что во дворе появились неизвестные. Бывший чиновник взял ружье, вышел на улицу и был убит, однако пред смертью он успел застрелить одного из нападавших.

5 ноября пресс-служба СКР по Кузбассу сообщила о задержании двоих ранее не судимых мужчин из города Белов, которые проходят подозреваемыми по данному делу. По предварительным данным, они совершили преступление из корыстных побуждений — хотели украсть деньги и драгоценности, говорится в пресс-релизе. Предполагается, что один из них вторгся на территорию участка экс-чиновника вместе с подельником, которого Лаврентьев позднее застрелил. Второй задержанный при этом во время нападения ждал своих компаньонов в машине.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителей Киселевского городского суда пишет, что оба мужчины в настоящий момент отправлены в СИЗО.

«Ходатайство судом удовлетворено, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 1 месяц 29 суток», — рассказали в суде.