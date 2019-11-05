Росздравнадзор займется случаем смерти студента после удаления зуба

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело после смерти несовершеннолетнего студента, пользовавшегося услугами в частном стоматологическом кабинете, сообщает «Медвестник».

Студент из Республики Тыва удалил зуб в стоматологической клинике на юго-западе столицы в августе, но через некоторое время он снова обратился к стоматологам с сильными болями и флюсом. РЕН ТВ уточняет, что в тот момент ему вскрыли шов, прочистили рану, назначили обследование и лекарства. В этот же день у него открылось сильное кровотечение, с которым его госпитализировали. Молодого человека пришлось ввести в состояние медикаментозной комы, но впоследствии спасти его не удалось.

Следователи устанавливают все детали произошедшего, в ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

В московское управление Росздравнадзора обратился уполномоченный по правам человека в Республике Тыва. С его подачи надзорное ведомство намерено провести проверку качества оказанной пациенту помощи.