ГУ МВД Москвы на полмиллиона повысило сумму исков к оппозиционерам

Столичная полиция вновь увеличила сумму, требуемую у организаторов летних акций протеста, из-за судебных издержек.

Напомним, изначально общая сумма по двум искам, поданным московским ГУ МВД к ряду оппозиционеров, составляла 18 млн рублей. Полицейские указывали, что эта цифра обусловлена расходами, которые понесло силовое ведомство из-за летних несанкционированных акций.

Позднее первоначальная сумма была сокращена практически вдвое — до 9,6 млн рублей. И до недавнего времени сумма по первому иску, поданному МВД к Алексею Навальному, Владимиру Милову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Любови Соболь, Александру Соловьеву и Олегу Степанову из-за митинга в Москве 27 июля, составляла 4,1 млн рублей. По второму, ответчиками по которому из-за акции 3 августа проходят Соболь и Георгий Албуров, — 5,5 млн рублей.

Однако «Новая газета» со ссылкой на РАПСИ и telegram-канал адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина пишет, что теперь столичная полиция вновь увеличила сумму, требуемую с оппозиционеров в рамках этих двух исков. В частности, за несанкционированную акцию 27 июля с Навального и других оппозиционных политиков требуют уже 4 238 тысяч рублей. Кроме того, сумма по второму иску выросла на 300 тысяч рублей.

Изменения размера требуемых компенсаций полицейские связали с судебными издержками.