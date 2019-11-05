Москвичей призвали к осторожности из-за ветра до 17 м/с вечером 5 ноября

Спасатели объявили экстренное предупреждение в Москве и области из-за усиления ветра до 17 м/с к вечеру 5 ноября.

Как передает агентство городских новостей «Москва», в ближайшие часы в столице произойдет резкое ухудшение погодных условий из-за прохождения атмосферного фронта: в период с 17:00 5 ноября до 3:00 6 ноября ожидается дождь, а также усиление южного и юго-западного ветра с порывами до 12-17 м/с. Аналогичная метеорологическая обстановка прогнозируется и в области.

В связи с этим спасатели призывают граждан к бдительности. «Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями», — сказали в пресс-службе столичного главка МЧС.

В ЦОДД столичным водителям также порекомендовали не парковать автомобили в опасных зонах.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что день 5 ноября 2019 года в Москве побил рекорд 97-летней давности, став самым теплым за почти всю 140-летнюю историю наблюдений за погодой.