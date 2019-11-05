Минобороны предлагает вернуть в УК статью за разглашение военной тайны

Российское военное ведомство прорабатывает вопрос возвращения понятия «военная тайна» в законодательство.

Как передает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны, работа над соответствующими поправками уже ведется. Отмечается, что в настоящее время в министерстве активно изучают правовые аспекты и нюансы, которые нужно будет учесть при подготовке пакета документов.

По словам одного из собеседников газеты, изменение законодательства потребовалось, поскольку в нынешнем виде закон «О гостайне» не в полной мере учитывает армейскую специфику. В Вооруженных силах (ВС) РФ гораздо больше секретной информации, чем в гражданских ведомствах и организациях, и не все эти данные сейчас защищены законом.

При этом теперь под юридический термин «тайна в области обороны» подпадут сведения, касающиеся вооружения, комплектования и дислокации войск, а также планов мобилизации — сейчас эта информация относится к государственной тайне. Требования закона будут распространяться только на военнослужащих: лица, допущенные к тайным данным, получат определенные привилегии, а за разглашение введут наказание вплоть до уголовного.

Издание напоминает, что во времена СССР понятия государственной и военной тайны были разведены, и ответственность за их разглашение устанавливали две разные статьи Уголовного кодекса. Однако в 1990-е годы от понятия «военная тайна» отказались: часть информации, относящейся к ВС РФ, была отнесена к гостайне, а некоторые сведения вообще перестали быть секретными.