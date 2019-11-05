Мэрия Новосибирска и полиция занялись инцидентом с унижением девочки на чаепитии

Сотрудники полиции пришли в школу №183 в городе Новосибирске, где ученицу начальных классов якобы отсадили от общего стола на чаепитии.

Как утверждает мать восьмилетней девочки, другая родительница отсадила её дочь от всех детей и отказалась дать стаканчик, мотивируя это тем, что её мать не сдала деньги на нужды класса. Об этом рассказывает портал «Тайга.инфо». Девочка дважды убегала в туалет в слезах из-за того, что представительница родительского комитета комментировала ее присутствие на мероприятии.

Сообщается, что с девочкой работает психолог, а ее родители обратились с заявлением в полицию.

Портал «Такие дела» пишет со ссылкой на очевидца ситуации, что девочка якобы была «накручена мамой» и неправильно поняла ситуацию. По словам свидетеля, мама ученицы была исключена из родительского чата за хамство, а также родители написали на нее коллективную характеристику и подали заявление в полицию о клевете.

«Гнобления на чаепитии не было, девочка неправильно все восприняла, видимо уже накрученная мамой, и ей малейший взгляд или слово кажется предвзятым. Родителями было написано заявление в полицию за клевету, характеристика и психологический портрет Ирины подписаны большинством родителей класса», — цитирует сообщение «Тайга.инфо».

В школе утверждают, что образовательное учреждение не собирает никаких денег с родителей. «В самих классах существуют родители, которые собирают деньги на какие-то развлекательные мероприятия, подарки детям, но не школа», — цитирует директора школы Наталью Пермякову телеграм-канал «Подъем». В ее кабинете собрались родители девочки и правоохранители. Также стало известно, что отдел образования администрации Кировского района мэрии Новосибирска взял с директора школы объяснительную и выясняет обстоятельства произошедшего.

Между тем в паблике «Инцидент Новосибирск» также размещен скриншот, как утверждается, сообщения «одной из родительниц», в котором говорится: «Если уберут нашего учителя, я лично ни в одной школе покоя не дам этой "хрупкой девочке"». В сообщении также упоминается, что для матери и её дочери «все только начинается».