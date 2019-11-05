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Лишь трети россиян оказалось известно об уголовных преследованиях по делу "212"

Общество
10:54, 05 ноября 2019

Большинство россиян (70%) признались, что плохо осведомлены о преследовании фигурантов «московского дела».

Об этом со ссылкой на результаты исследования «Левада-центра» пишет «Интерфакс». Согласно опросу, лишь 30% россиян в той или иной степени информированы о возбуждении уголовных дел после «массовых беспорядков» в Москве в летние месяцы.

При этом 57% респондентов из этой группы считают, что преследование фигурантов «московского дела» было начато в целях устрашения оппозиционно настроенной общественности. Однако еще почти треть (34%) опрошенных полагают, что в рамках данного дела на скамье подсудимых оказываются действительно виновные в организации массовых беспорядков и несанкционированных акций, а также незаконно сопротивлявшиеся правоохранительным органам лица.

Кроме того, другое исследование «Левада» показало также, что почти половина россиян (47%) ничего не знают об уголовном деле, возбужденном против сотрудников ФБК якобы из-за отмывания ими денег.

25% респондентов заявили, что отрицательно относятся к Навальному, еще 60% высказали безразличие к нему и его деятельности, и лишь 9% опрошенных положительно оценили личность оппозиционера.

Теги: Навальный

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