Директору детдома на Алтае дали 2,5 года за растрату и принуждение к насилию

Бывший директор Топчихинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Алтайском крае осуждена на 2,5 года условно, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

В 2016 году женщина, используя подложные документы, отчиталась о растрате 138 тысяч рублей на нужды госучреждения, хотя потратила эти средства в своих интересах. В 2014 году она присвоила более 122 тысяч рублей, которые якобы были переведены на счет индивидуального предпринимателя за выполнение ремонтных работ.

Также следствием было установлено, что руководительница детского дома фиктивно устроила на должность заведующей медицинским кабинетом свою знакомую. При этом специалист не работал в центре, а зарплату директор присваивала себе.

Кроме того, в уголовном деле фигурирует инцидент с превышением должностных полномочий. Директор заставила одних своих подопечных избить других воспитанников, которые самовольно покидали социальное учреждение.