Девять главврачей в Калининградской области скрывали реальные доходы

Девять главных врачей и десять служащих Минздрава Калининградской области были уличены в сокрытии части доходов, сообщается на сайте областной прокуратуры. 13 должностных лиц получили выговоры и замечания.

Один из чиновников Минздрава не предоставил данные о доходе в размере 540 тысяч рублей в 2018 году на предыдущем месте работы.

Двое служащих скрыли факты о крупных доходах своих супругов. В первом случае речь шла о 605 тысячах рублей, во втором — о 440 тысячах, полученных от продажи автомобиля.

В сентябре в Саратове губернатор Валерий Радаев заявлял о создании специальной комиссии, которая изучит правомерность милионных зарплат у главврачей в регионе.