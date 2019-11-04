В Оренбургской области с судебных приставов потребовали взыскать 100 трлн

В России суд отклонил рекордный иск о моральной компенсации размером более чем в пять годовых государственных бюджетов.

Иск поступил в Первомайский районный суд Оренбургской области, сообщает ТАСС. Его подал к Федеральной службе судебных приставов (ФССП) один из должников. Подробности заявления не раскрываются, однако известно, что речь идет о компенсации морального ущерба в размере 100 трлн рублей.

Судебная инстанция отклонила жалобу, признав ее необоснованной, 14 октября.

Отмечается, что сумма иска составляла более пяти годовых федеральных бюджетов России.