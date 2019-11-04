В Москве объявили о создании движения "Матери против политических репрессий"

Матери политзаключенных объединились в движение и устроили одиночные пикеты возле администрации президента в Москве.

Как пишет «Медиазона» со ссылкой на правозащитницу Александру Крыленкову, родственники фигурантов резонансных уголовных дел объединились в движение «Матери против политических репрессий».

В организацию вошли матери заключенных по «московскому», «пензенскому», «ростовскому» делам, а также по делу «Нового величия». К движению присоединились также мать арестованного аспиранта МГУ Азата Мифтахова и родственники фигурантов дел, возбужденных в отношении мусульман, обвиненных в причастности к исламской партии «Хизб ут-Тахрир» [деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ решением суда].

Сегодня, 4 ноября, женщины вышли с одиночными пикетами к зданию администрации президента в Москве. На пресс-конференции перед началом акций присутствовали родители фигурантов «московского дела» Наталья Конон, Владимир Фомин, Наталья Беглец и Галина Мартинцова, а также мать обвиняемой по делу «Нового величия» Анны Павликовой, сообщает «Новая газета».

Напомним, 30 октября в рамках «московского дела» был задержан 32-летний Павел Новиков, которого подозревают в нападении на силовика на митинге.