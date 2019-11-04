Эксперты советуют приобретать торты у местных производителей

Специалисты Роспотребнадзора дали покупателям рекомендации по выбору тортов, пирожных и прочих кондитерских изделий.

Как сообщается на сайте ведомства, в первую очередь следует обращать внимание на условия хранения. «В организациях торговли не допускается прием тортов, не упакованных поштучно в потребительскую тару, а также пирожных, не упакованных в лотки с плотно прилегающими крышками», — отмечается в сообщении Роспотребнадзора. Не допускается хранение кондитерских изделий вплотную со стенами, а также на стеллажах, расположенных на высоте менее 35 см от пола.

Покупателям рекомендуется внимательно изучать информацию о составе кондитерских изделий. В частности, меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы указывают на экономию со стороны производителя, который стремится таким образом увеличить срок хранения продукта. Между тем замена натуральных компонентов на искусственные может «отрицательно влиять на человеческий организм», предупрежают эксперты.

Роспотребнадзор напоминает, что торты и пирожные без крема можно хранить 72 часа при температуре от двух до шести градусов. Пирожные с белковым или сливочным кремом и фруктовой отделкой рекомендуется съедать в течение полутора суток. Заварной крем или взбитые сливки не годятся для употребления в пищу уже после шести часов.

При выборе кондитерских изделий следует ориентироваться на местных производителей, приобретать сладости рекомендуется исключительно в стационарных точках.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Роспотребнадзор предостерег россиян от покупки «домашней» продукции.