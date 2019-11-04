Прошедший в Люблино "Русский марш" собрал несколько десятков человек

Шествие националистов «Русский марш», состоявшееся на юго-востоке Москвы, завершилось без происшествий.

В акции, которая была согласована с московскими властями, участвовали несколько десятков человек, передает ТАСС. Националисты проследовали от улицы Перерва до станции метро «Люблино».

Движение транспорта, которое было полностью перекрыто по маршруту шествия, в данный момент восстановлено.

Организаторами «Русского марша» выступили члены незарегистрированной партии «Третья альтернатива». О том, что столичная администрация санкционировала проведение шествия националистов в Люблино, они сообщили 25 октября. Ожидалось, что в мероприятии будут участвовать около пяти тысяч человек.