Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину из-за несогласия с политикой властей

Российский журналист Аркадий Бабченко покинул Украину, на территории которой он находился в течение последних лет.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Бабченко в Facebook. По словам журналиста, он покинул страну из-за несогласия с политикой действующих властей.

Он отметил, что обещал уехать еще полгода назад, если президентом Украины станет кандидат, с позицией которого он не солидарен. «Пацан сказал, пацан сделал. Процесс "я сваливаю" запущен», — написал Бабченко.

Напомним, в мае 2018 года сообщалось, что гражданина России Аркадия Бабченко застрелили на лестничной клетке его дома. Однако уже на следующий день журналист появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, убийство было инсценировано, а информация в прессе была частью спецоперации, чтобы предотвратить реальное покушение на Бабченко. Предполагаемого организатора нападения на журналиста, со слов Грицака, задержали в Киеве.