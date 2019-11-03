Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об опасности из-за ветра до 17 м/с

ГУ МЧС по Московскому региону предупредило жителей о сохранении в ближайшее время сильного ветра с порывами до 12-17 метров в секунду, передает АГН «Москва». Аналогичное предупреждение спасатели разослали москвичам по SMS.

В Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнили, что неблагоприятные погодные условия будут сохраняться в течение всего дня.

В МЧС рекомендуют не прятаться от сильного ветра около стен домов, рекламных щитов, под деревьями или около недостроенных зданий. Плохую погоду при возможности лучше переждать дома.