Пятьсот человек в Екатеринбурге выступили против строительства мусорного завода

В Екатеринбурге 3 ноября проходит согласованный с властями митинг, на котором горожане выступают против строительства полигона и мусороперерабатывающего завода вблизи города Сысерть.

По данным портала ЕАН, на массовую акцию протеста пришли порядка 500-600 человек. Известно, что у инициативной группы есть свой сайт, где они излагают свои требования к властям.

Протестующие уверены, что новое промышленное предприятие и полигон существенно скажутся на экологической обстановке в регионе. «Расстояние от планируемого полигона до жилых домов 1-1.5 километров. До садов — около 500 метров. Ветра западные, значит будет дуть на Шабры и Седельники. Также по этим местам протекает река, являющаяся водосбором для питьевых нужд населения», — пишут активисты.

Кроме того, на мероприятие прибыли представители администрации. «При министерстве ЖКХ по Свердловской области создана рабочая группа, на которой — при принятии решения — будет учтено ваше мнение. Спасибо», — обозначил позицию администрации начальник отдела по работе с общественными организациями и СМИ руководства Чкаловского района Алексей Кузнецов.

Выступил на митинге и несостоявшийся губернатор Приморья, коммунист Андрей Ищенко. Во время своего спича он постоянно отходил от темы, рассказывая про «Святую Екатерину» и «Великого Сталина». В какой-то момент он даже пообещал «всечь» организатору мероприятия, который пытался вернуть его к предмету обсуждения.