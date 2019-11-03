Цифра "1937" на этикетке "Советского шампанского" вызвала недоумение у экспертов

На новой этикетке «Советского шампанского» будут напечатаны цифры «1937» , ассоциирующиеся со сталинским террором.

Обновленный дизайн этикетки представлен на сайте федерального казенного предприятия «Союзплодимпорт». На эту информацию обратил внимание публицист Сергей Пархоменко, передает Znak.com. «Откровенно говоря, я не могу в это поверить. Мне кажется, это какая-то шутка», — написал журналист в своем Facebook.

О ребрендинге стало известно 21 октября, после того как на сайте Advertology.ru появилось соответствующее сообщение со ссылкой на компанию «Винторг», которая этим летом получила эксклюзивные права на производство и дистрибуцию «Советского шампанского». Утверждалось, что идея «масштабного обновления дизайна» появилась после проведения маркетингового исследования, показавшего, что российские потребители «гордятся историей бренда "Советское", ценят ностальгические воспоминания и ассоциации, связанные с ним, но при этом нуждаются в более свежем прочтении этой истории».

Постановление о производстве «Советского шампанского» было принято в 1936 году при личном участии Иосифа Сталина. Первая бутылка напитка сошла с конвейера Донского завода шампанских вин в 1937-м. Этот же год прочно ассоциируется у большинства россиян с массовыми политическими репрессиями.

Новый дизайн этикетки активно обсуждается маркетологами на профильных сайтах и в блогах. «Это, как мне кажется, перебор даже для нашей "креативной" индустрии. Что отмечаем, ребят, так и подмывало спросить создателей шедевра», — написала эксперт в поведенческом маркетинге Анна Шерер на сайте MarketMedia.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Союз виноградарей и виноделов России возглавил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.