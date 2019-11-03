Архиепископия западноевропейских приходов официально стала частью РПЦ

Патриарх Кирилл вручил архиепископу Дубнинскому Иоанну Синодальную грамоту о присоединении к РПЦ приходов в Европе.

В храме Христа Спасителя прошла праздничная литургия, которую провели патриарх Кирилл и архиепископ Дубнинский Иоанн, получивший сан Митрополита Западноевропейских приходов, пишет ТАСС.

Как говорится в тексте зачитанного в храме документа, отныне архиепископия «пребывает неотъемлемой частью Московского патриархата». Отмечается, что теперь к юрисдикции РПЦ присоединились почти 60 европейских приходов, основанных в начале XX века русскими эмигрантами. Архиепископия получила статус автономии с особым режимом управления и сохранением традиций.

Напомним, архиепископ Иоанн является главой Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции («Русский экзархат»), основанной в 1931 году. В ноябре 2018-го Константинопольская православная церковь приняла решение о ее упразднении. РПЦ предложила русским приходам Западной Европы вернуться под свою юрисдикцию. В сентябре на собрании духовенства архиепископии в Париже большинство его участников поддержало решение архиепископа Иоанна просить канонического единства с Московским патриархатом. Патриаршая и Синодальная грамота о восстановлении единства «Русского экзархата» с РПЦ были подписаны патриархом Кириллом 1 ноября.

Сообщается, что 4 ноября, в день Казанской иконы Божией Матери и День народного единства, патриарх Кирилл и архиепископ Иоанн проведут службу в патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.

Как пишет «Интерфакс», в ходе службы в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл впервые не помянул главу Элладской православной церкви архиепископа Иеронима. Это означает прекращение евхаристического общения. Причиной стало признание главой Церкви Греции неканонической религиозной структуры Украины (ПЦУ), отмечает агентство.