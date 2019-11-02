Охранник детского сада, где убили 6-летнего мальчика, арестован на два месяца

Нарьян-марский городской суд заключил под стражу охранника детского сада, в котором был убит шестилетний мальчик.

Как пишет ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление СКР, охранника арестовали на два месяца.

Ранее был заключен под стражу подозреваемый в убийстве ребёнка. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Напомним, трагедия произошла 31 октября. Пьяный мужчина с ножом беспрепятственно проник на территорию детского сада во время тихого часа и нанес шестилетнему ребенку смертельные ранения. По предварительной информации, мужчина состоял на учёте в наркологическом диспансере как хронический алкоголик.