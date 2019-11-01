Владимир Соловьев стал главным героем для российских юмористов

Ещё пару укольчиков получил российский государственный пропагандист Владимир Соловьев от телеюмористов. На канале ТНТ два раза за неделю высмеяли Владимира Рудольфовича. Сначала телешоу «Однажды в России» показало короткую пародию, представив своего героя так: «Владмитрий Кисоловьев — человек, который дает понять, что у нас всегда все хорошо, а если что-то и плохо, то виноваты американцы».

А также Гарик Харламов в Comedy Club исполнил песню про итальянскую виллу Соловьева и про пропаганду центральных каналов — и поделился роликом в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov) 26 Окт 2019 в 7:25 PDT

Эти пародии попадают в федеральный эфир, поскольку Кремль не очень тщательно контролирует развлекательные каналы ТНТ и СТС, не ведущие собственного информационного вещания. Впрочем, дело не только в наличии или отсутствии контроля. Дело в том, что в недрах российского ТВ все очевиднее противоречия между условной партией готовых истово служить власти и теми, кто добился сверхпопулярности благодаря ТВ, но не желает его окончательного превращения в средство госпропаганды.

Если приглядеться, все эти тонкие материи можно ощутить даже внутри «Первого канала». Иван Ургант не раз уже издевался над господином Соловьевым, вызывая гнев последнего. А на этой неделе Иван отреагировал на то, что из его диалога с комиком Данилой Поперечным канал вырезал фразу про центр «Э» (по борьбе с экстремизмом — тот самый, который держит под лупой всю деятельность оппозиции). «Короче: в самом начале я объяснил, почему прихожу на Урганта, — объяснил после эфира в своем твиттере Поперечный. — Во-первых, потому что люблю их шоу. Во-вторых, потому что когда региональные сотрудники отдела "Э" видят меня на «Первом» — они почему-то думают, что я согласован и не [сношают] мозги в туре». На следующий день Ургант обыграл скандал с Поперечным, делая вид, что роется в урне в поисках кассеты с вырезанной шуткой.

Всплыла и еще одна история, связанная с «Первым каналом» и цензурой. Светлаков, Мартиросян и Ургант снова готовят концертную версию «Прожекторперисхилтон». «Остроты на телике абсолютно нет, потому что форматы телеканалов не позволяют это делать. "Прожекторперисхилтон" закрылась именно из-за того, что нам помешал формат, и мы не захотели выглядеть идиотами. Мы какие-то вещи не освещаем в стране, а говорим про то, что в Норильске суслик родил еще одного суслика. И про это шутим», — посетовал Светлаков в интервью. «Первый канал», правда, с этой версией не соглашается и напоминает, что ППХ закрылся из-за контрактов Светлакова и Мартиросяна с ТНТ.

Оба этих комментария — лишнее подтверждение незримому внутриостанкинскому противостоянию. Во многом от этого противостояния зависит, куда будет дрейфовать госТВ дальше: в сторону советского Центрального телевидения или все-таки в сторону более-менее свободных полемик или хотя бы троллинга для не самой глупой аудитории, умеющей читать между строк.

Судьба главных пропагандистов страны тоже может решиться по итогам этого противостояния. Звезды пропаганды не смогут быть убедительными в условиях свободного информационного пространства. Это в шоу-бизнесе звезда может остаться звездой, даже будучи выставленной на посмешище (иногда это только на пользу). В политических ток-шоу реноме куда важнее. И если со всех сторон над тобой откровенно ржут ведущие артисты, режиссеры, коллеги-ведущие, ежедневно втирать стране ерунду, выдавая ее за правду, крайне сложно. Соловьев уже дает заднюю: сам решил прорваться в первые ряды кампании по собственному высмеиванию — разместил ролик с Харламовым в своем телеграм-канале, сопроводив его тремя смайликами. (Возможно, благодарность за то, что хотя бы вечерним мудозвоном не назвали). А раньше, помнится, всегда огрызался.