Светлакову предлагали деньги за участие в споре про храм в Екатеринбурге

Телеведущий и стендап-комик Сергей Светлаков заявил, что ему предлагали за деньги выступить в пользу одной из сторон в скандале вокруг строительства храма в Екатеринбурге.

«Мне звонили, предлагали деньги за одну из сторон, чтобы полететь в Екатеринбург. Я сказал, что это невозможно», — приводит слова шоумена РБК.

Светлаков подчеркнул, что не поддерживает ни одну из сторон. «У меня позиция всегда есть, однако когда мне звонят, спрашивают: «Ты за храм или за сквер?» — я не могу ответить», — объяснил он свою точку зрения.

Светлаков родился в 1977 году в Екатеринбурге (тогда — Свердловск) и много лет играл за местную команду КВН «Уральские пельмени».

При этом, как сообщал портал «URA.RU», на стороне защитников храма тогда выступили актеры Михаил Пореченков, Сергей Безруков, Михаил Галустян, Алексей Чадов и «двойник президента» Дмитрий Грачев. Кроме них на молитве, по информации издания, присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и уральские бизнесмены Андрей Симановский и Игорь Алтушкин, который выступал одним из спонсоров строительства храма.

Накануне был опубликован фрагмент этого интервью Светлакова, в котором он связал закрытие шоу «Прожекторперисхилтон» с цензурой на ТВ. На Первом канале слова телеведущего опровергли, объяснив закрытие шоу контрактными обязательствами Светлакова и Гарика Мартиросяна перед каналом ТНТ.